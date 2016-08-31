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046 от 08.08.2016

Рок-группа "Торба-на-круче" пострадала от кризисаБизнес

Об этом сообщил солист питерского коллектива Максим Иванов во время общения с журналистами в Кирове. По словам рокера, группу стали реже приглашать на гастроли. Эта же участь, говорит Максим, постигла и все остальные рок-коллективы, не мелькающие на федеральных телеканалах.

Исключение организаторы гастролей могут сделать разве что для не самых раскрученных групп, но играющих танцевальную музыку, под которую зрители дружно пустятся в пляс. Приглашение любой другой команды сейчас стало серьезным риском.
Максим Иванов говорит, что кризис, тем не менее, не сказался на его творческой активности. Солист "Торбы" завершает работу над своим проектом "Иваново детство" - сборником своих кавер-версий известных песен. Сбор денег на выпуск альбома проходил в Интернете с помощью краудфандинга. Поклонники творчества Максима Иванова поддержали проект деньгами и предложили свои варианты песен, которые надо обязательно записать. Уже известно, что в альбоме будут вещи из репертуара Владимира Высоцкого и группы "Кино".
Интересно, что на кировской пресс-конференции Максима спросили о том, как он относится к тому, что его песни тоже исполняют другие музыканты - иногда, не получив на это разрешения. Иванов ответил, что не имеет ничего против и признался, что сам полтора года исполнял композиции Вивальди в московском и санкт-петербургском метро. При этом, говорит музыкант, это было его "основной работой" на тот момент.

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