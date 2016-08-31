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Свадьба Белых. Уже на этой неделе?Общество

фото: Вконтакте

Свадьба бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его избранницы - жительницы Подмосковья Екатерины Рейферт может пройти на этой неделе. Об этом стало известно корреспондентам столичного "Ren TV", которые на днях повстречали Екатерину возле здания Следственного комитета.

Рейферт отказалась комментировать бумаги, которые были у нее в руках, сославшись на подписку о неразглашении информации, которую она дала следователям. Однако журналисты уже предположили, что это - документы, разрешающие провести церемонию в течение ближайшей недели.

Отметим, что свадьба в СИЗО проходит более чем в скромных условиях. Жениху разрешают на время одеть пиджак, который заберут сразу после регистрации. Кольцо тоже будет изъято сразу после заключения брака, ведь заключенным запрещено иметь драгоценности.

Что касается свадебной фотосъемки, то ее проводит обычно кто-нибудь из сотрудников следственного изолятора - на камеру, принесенную невестой.

Речь работницы ЗАГС и роспись проходят также, как "и на свободе". Здесь - практически без изменений. Однако, в зависимости от изолятора, новоиспеченной супружеской паре разрешается либо просто обняться, либо - постоять, обнявшись, минут пятнадцать.

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