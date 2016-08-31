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Уникальная кировская липа занесена в Национальный реестрКиров и область
Липу священнослужителей Васнецовых включили в Национальный реестр самых старых деревьев России. Решение об этом приняла - по подготовленным в Кирове заявочным документам - сертификационная комиссия программы "Деревья – памятники живой природы".
Дерево было посажено в селе Ошеть ещё в XVIII веке. Сегодня оно стало одной из достопримечательностей маршрута по вятским местам знаменитого рода Васнецовых, самые известные представители которого - художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы.
Ежегодно посмотреть на дерево приезжают около 6 тысяч туристов. У липы - мощная крона. Когда-то дерево достигало высоты примерно 25 метров, но полвека назад вершину дерева сломало сильным ураганом.
Отметим, что ранее в Национальный реестр деревьев уже была включена одна васнецовская липа в Кировской области. Она растет в селе Рябово Зуевского района. Всего же в регионе - семь деревьев, имеющих статус старовозрастных: Катаевская сосна в Фаленках, сосна Причальная в Подосиновце, "Дуб Старожил" в Кирове, вяз Московского угора в поселке Афанасьево, Сунцовский вяз и Пашковская сосна в Слободском районе.
ВК-СМИ.ру
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