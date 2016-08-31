048 от 23.08.2016 В Кирове мошенник "обул" заведующую обувного магазина на 50 тысяч рублей Происшествия "Чей туфля?" В Кирове (Кировская область) добычей жулика стала практически вся дневная выручка торговой точки. Как сообщает пресс-служба УМВД, дело было так: женщине позвонил мужчина и представился владельцем данной торговой сети. "Хозяин" поинтересовался суммой дневной выручки и количеством проданного товара. После чего звонивший сообщил сотруднице, что на следующий день запланирована установка на магазин нового баннера, и попросил перечислить необходимые для проведения работ средства (в сумме 22 тысяч рублей) на его счет.

Заведующая незамедлительно выполнила просьбу, и вскоре "начальник" позвонил ей снова и попросил перечислить еще денег, поскольку "первого транша на баннер может и не хватить". Сотрудница магазина вновь выполнила поручение руководителя, и отправила на указанный счет дополнительно 27 тысяч 600 рублей.

Когда владелец торговой сети позвонил в третий раз и снова попросил денег, у дамы появились смутные сомнения, что её обманывают. Женщина набралась смелости и решила сама перезвонить своему шефу, чтобы уже от него узнать, что... на самом деле всё это время переводила средства мошеннику. В итоге ущерб, который понесла торговая точка, составил 49 тысяч 600 рублей.

Сейчас поисками лже-хозяина обувного магазина занимаются полицейские. Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой не переводить свои деньги "вслепую" ни на какие счета и осторожнее относиться к телефонным звонкам - даже от "хороших знакомых" и "начальников". ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.