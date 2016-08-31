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048 от 23.08.2016

В Кировской области задержали любителя булочек с макомОбщество

фотоархив

Кировчанку накажут за кусты мака, которые росли на её огороде. Всего на садовом участке в деревне Гаинцы Куменского района полиция обнаружила 71 маковый куст. 55-летняя владелица огорода объяснила стражам порядка, что посадила "запрещенные" растения "из-за красивых цветов" и "для последующего использования семян в приготовлении домашней выпечки".

При этом женщина подтвердила, что знала об ответственности, предусмотренной за выращивание мака - как цветка, содержащего наркотические вещества. Отметим, что за подобный проступок садовод может получить - по максимуму - до двух лет тюрьмы.
Образцы растения с садового участка в Гаинцах уже прошли экспертизу. Специалисты подтвердили, что обнаруженный мак не относится к декоративным видам. Как сообщают в региональном УМВД, вопрос об уголовном деле в отношении женщины сейчас решается. Маковые посадки уничтожены.
Кстати, одновременно с жительницей Куменского района в криминальные сводки Вятки попал еще один любитель булочек с маком. В Уржумском районе полиция задержала 27-летнего нигде не работающего мужчину с собранным маком в большом количестве. Гражданин объяснил стражам порядка, что растения собирал на заброшенных садовых участках - и тоже исключительно для добавления их в пищу (якобы по просьбе супруги, которая часто готовит домашнюю выпечку). Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины сейчас также решается.

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