048 от 23.08.2016 В новом клипе группы "Серебро" сыграла кировчанка Своё время фото: YouTube Кировчанка сыграла главную роль в новом клипе группы "Серебро". В ролике "Сломана", выложенном в Интернет и уже набравшем большое количество просмотров, в областном центре узнали Дарью Рожкову. Девушке 15 лет, она родилась в Кирове, но в последнее время живёт вместе со своими родителями в Москве. Известно, что в клип Даша попала благодаря участию в кастинге. В продюсерском центре Максима Фадеева решили, что она идеально подойдет на роль главной героини романтического видео, посвященного первой любви. Девушка и парень -персонажи этой истории - вспоминают, как хорошо им было вместе, но, увы, понимают, что прошлого не вернуть. Интрига, чем все завершится, длится до финала ролика.

Добавим, что в Кирове Дарья Рожкова была участницей студии "Маленькая леди". Кроме того, она известна по проекту "Топ-модель по-детски".

Клип "Сломана" для поклонников группы "Серебро" (Serebro) - долгожданный. Коллектив долгое время не выпускал новых видео, и при этом подогревал интерес к своей следующей работе всевозможными акциями - конкурсами на лучшее видео от фанатов и стартом обратного отсчета до премьеры нового клипа.

Также группа "Серебро" в последние дни попадала в ленты новостей из-за скандала в Курске (Максим Фадеев обвинил местный бар "Мама Люба" в нарушении авторских прав) и после заявления экс-солистки Елены Темниковой. Она рассказала о причинах своего ухода из коллектива. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.