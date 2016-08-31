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049 от 26.08.2016

Дмитрий Гудков: «Схватка за Белых идёт наверху»Политика

фото vk-smi.ru

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в интервью радио "Эхо Москвы" прокомментировал продление срока заключения под стражу для Никиты Белых. Бывшего чиновника оставили под стражей еще на четыре месяца - до 24 декабря.

Гудков считает, что «схватка за Белых идёт не в суде, а где-то наверху».
- Есть, видимо, силы, заинтересованные в том, чтобы был один результат, и есть силы, заинтересованные в другом результате, - сказал Гудков в интервью радиостанции.
При этом он, будучи давним другом и единомышленником отставного губернатора, заявляет, что «от этого суда ничего хорошего ждать не приходится».
- Ничего хорошего не жду, - заявил Дмитрий. - Но, если я ошибусь, буду очень рад.
Дмитрий Гудков также отметил, что среди высокопоставленных сторонников подозреваемого экс-губернатора - «так называемые системные либералы».
- Я не знаю, как они действуют. Но совершенно очевидно, что они кровно заинтересованы, потому что осознают, что нечто подобное может и с ними произойти через какое-то время, - говорит Гудков.

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