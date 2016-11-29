Новости

03.12.2016 23:05
Разрешение на свадьбу Никиты Белых бесследно исчезло

01.12.2016 00:57
Вопрос о часовом поясе для Кирова вынесут на референдум?

30.11.2016 01:14
Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

30.11.2016 01:03
В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

30.11.2016 00:31
Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок

29.11.2016 9:57:
Рамзан Кадыров похвалил сыгравшего его Галустяна

29.11.2016 01:24
У кировчан осталось 2 дня, чтобы заплатить налоги

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