Новости

07.12.2016 08:30
Невесте Никиты Белых пришла телеграмма из СИЗО

07.12.2016 08:19
Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает 1 января

04.12.2016 15:27
В Кирове задержан руководитель МФЦ

04.12.2016 15:15
Кировские депутаты отметят Новый год "на свои"

03.12.2016 23:05
Разрешение на свадьбу Никиты Белых бесследно исчезло

01.12.2016 00:57
Вопрос о часовом поясе для Кирова вынесут на референдум?

30.11.2016 01:14
Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

В номере


Саратовская область перешла в МСК+1. Дальше - Вятка?


В декабре в Кирове ударят морозы до -36 градусов


МакSим спела в Кирове несмотря на простуду


Навальный прилетел на суд в Киров
060 от 05.12.2016

Новогодний фейерверк в Кирове запустят в час ночи 1 январяКиров и область

фотоархив

Стало известно, какие сюрпризы готовят для жителей города Кирова местные власти в предстоящие новогодние праздники.

В администрации Кирова сообщили, что на 16 декабря запланировано открытие Резиденции Вятской Снегурочки. С 16 по 18 декабря в Кирове состоится предпраздничный фестиваль молодежных театров моды "Зимние забавы". С 17-го декабря начнут зажигаться новогодние елки: у ДК "Родина" (17 декабря), областной филармонии (18 декабря), на площади Конева (18 декабря), в Нововятском районе (22 декабря).
23 декабря в 16:00 должно состояться открытие Изумрудного города на Театральной площади. В программе поучаствуют герои известной сказки. Среди них - Гудвин, Элли и Бастинда.
Основные торжества, как нетрудно догадаться, запланированы на 31 декабря. В течение всего дня видеоэкран на Театральной площади будет транслировать музыкальные номера из известных фильмов. С 17:00 начнется детская программа с участием актеров и героев сказок. А с 22:30 стартует шоу программа "Новогодние приключения в Изумрудном городе". На площади можно будет посмотреть выступление Президента РФ и полюбоваться на фейерверк, который начнется в 1 час.
Отметим, что на Театральной площади в нынешний праздник будет работать каток. Запланированы массовые катания по субботам и воскресеньям. Пункт проката коньков откроют в помещениях второго корпуса ВятГУ.
Праздничное оформление города будут создавать до 10 декабря. Иллюминация должна появиться в сквере 60-летия СССР и на Северной Набережной. Кроме того, на одно из зданий на Театральной площади с помощью светодиодных проекторов будут проецировать падающие снежинки.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров