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В Кирове начал работу сервис "Собутыльник на час"Своё время

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Жители города Кирова с недавних пор могут заказать себе "собутыльника на час". Интересная услуга продвигается в Интернете - через сообщество в социальной сети "Вконтакте" и посвященный проекту сайт-одностраничник.

Там можно узнать все детали. К примеру, что собутыльник "по вызову" может отправиться вместе со своим клиентом в ближайший бар или культурного посидеть дома. Может даже сходить в кино (при условии, что фильм - "нормальный") или на концерт (за исключением выступлений певца Тимати), на выставку, в галерею или в музей. Сервис рассчитан на тех, кто иногда "просыпается у себя дома и понимает, что он - настолько одинокий человек, что ему даже некому позвонить и спросить: "Как дела?"
Среди своих преимуществ, которые называют в новом агентстве, значатся следующие: готовность поддержать разговор о политике (и при этом разделить политические взгляды собеседника), сохранить в тайне все рассказанные за столом секреты, прочитать стих Сергея Есенина, стоя на столе, и рассказать самые пошлые анекдоты и истории.
В качестве местоположения агентства "Собутыльник на час" указан - судя по всему, в шутку - адрес Зала ожидания кировского железнодорожного вокзала. Кроме того, на сайте есть и форма обратной связи. Авторы обещают обязательно перезвонить заинтересовавшимся "в ближайшее время". Также они уточняют, что готовы употреблять "хозяйский" алкоголь, а могут захватить что-нибудь с собой (и из закуски в том числе).

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