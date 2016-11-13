Фальшивые налоговики "проверили" магазин в Малмыже Происшествия

фотоархив

В Малмыже (Кировская область) аферисты попытались провести "налоговую проверку" в магазине на улице Карла Маркса. При этом они стремительно продемонстрировали какие-то "корочки", разглядеть которые сотрудники торговой точки не успели.

Двое визитеров рассказали, что их планерка - "внеплановая", но очень важная и попросили дать им телефон руководителя магазина. Далее лже-налоговики сделали вид, что разговаривают с владельцем и пообещали "решить проблемные вопросы за вознаграждение". Сотруднице магазина, которая стала свидетельницей беседы, незваные гости сообщили, что хозяин дает добро на то, чтобы оплатить их "помощь" в сумме 33 тысяч рублей. Женщина поверила и с готовностью передала деньги из кассы.

Следователи начали поиски преступников. И вскоре они увенчались успехом: подозреваемых удалось взять с поличным во время аналогичной "операции" в магазине города Набережные Челны (Республика Татарстан).

Лже-налоговики уже признали свою вину в совершении мошенничества в Кировской области. Сейчас подозреваемых (одному - 35, другому - 36 лет) заключили под стражу. Следствие продолжается. Не исключено, что комбинаторы успели побывать со своими "проверками" и в других магазинах страны.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в:

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.