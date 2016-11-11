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Кировская область может перейти в часовой пояс МСК+2Киров и область

фотоархив вк-сми.ру

Глава кировского министерства сельского хозяйства и продовольствия предложил перевести время в Кирове и области на два часа вперед. По поводу перехода региона в иной часовой пояс и.о. министра Алексей Котлячков высказался во время рабочей поездки в Верхошижемский район.

Там одной из обсуждаемых тем стал возможный "перевод стрелок" (напомним, пару недель назад тема появилась на повестке дня с подачи врио губернатора Игоря Васильева). При этом Алексей Алексеевич заметил, что переход в часовой пояс МСК+1 проблем вятского села не решит - надо действовать решительнее и переходить сразу в МСК+2.
Напомним, традиционно кировское время опережало московское на один час. В конце 1980-х регион перешел на столичное время, потому что так было удобнее, в том числе и для просмотра популярных телепередач. Далее, уже в 2000-е, во времена президентства Дмитрия Медведева, страна откзалась от перехода на "зимнее время", и в итоге время в Кирове стало опережать реальное время уже на два часа.
Сейчас мнения в области разделились. Сторонников перехода в МСК+1 немало, но тех, кто хотел бы оставить все как есть, наверное, больше. Среди причин - ряд удобств жизни "по одному времени" со столицей, в том числе - и все тот же просмотр передач по ТВ.

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