Жителей Кирова ждет новая "Навальниана" Политика

фотоархив вк-сми.ру

Пересмотр дела "Кировлеса" в Кирове может обернуться более суровым наказанием для Алексея Навального. Об этом заявляют московские эксперты. Напомним, в среду днем стало известно, что оппозиционному политику-блогеру и экс-советнику Никиты Белых вновь придется побывать (и, судя по всему, не раз) в городе Кирове, где Ленинский районный суд по-новой рассмотрит дело "Кировлеса".

Причина - Верховный суд РФ принял решение отменить предыдущий приговор Навальному и Петру Офицерову по требованию Европейского суда по правам человека, который установил, что во время прошлого судебного процесса права Навального были нарушены. По решению Верховного суда старый приговор отменяется, но дело вновь будет рассмотрено в суде - уже другим судьей.

Не исключено, что в ходе процесса всплывут какие-то новые интересные детали, которым при губернаторе Никите Белых не был дан ход. И тогда условный срок для Навального может превратиться в реальный.

Впрочем, ряд экспертов считает, что вероятен и второй вариант: оппозиционера признают невиновным и в итоге он сможет стать кандидатом в Президенты России на выборах 2018 года и "разбавить" ряды традиционных кандидатов Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в:

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.