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059 от 26.11.2016

В Кирове "Родина" выиграла у "Волги" - 4:3Спорт

фотоархив

Хоккеистам кировской "Родины" удалось выиграть у "Волги" из Ульяновской области. Это был очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом. Счет на табло в финале домашней встречи был 4:3 в пользу кировчан.

При этом на перерыв команды уходили со результатом первого тайма 2:3 в пользу "Волги".
Голы у кировчан забили Павел Чарушин и Юрий Радюшин. Два пенальти удалось реализовать Игорю Леденцову.
Счет в игре был открыт игроком "Волги" Мойсала Илари. Это произошло на 21-й минуте встречи. Следующий мяч оказался в воротах кировчан на 26-й минуте: гол забил Максим Пахомов с двенадцатиметрового штрафного удара. Свой первый мяч в ворота гостей "Родина" отправила на 35-й минуте игры.
Отметим, что число зрителей на трибунах составило 4000 человек. Игра прошла при довольно комфортной температуре - минус 2 градуса.

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