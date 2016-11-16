Новости

25.11.2016 02:20
Филипп Киркоров удивил поклонников странной шапкой

25.11.2016 01:50
Кировчанин продал чужую баню

25.11.2016 01:47
Алексей Навальный решил судиться с кировским судьей

25.11.2016 01:46
В Кирове начали установку главной новогодней елки

21.11.2016 00:40
В Киров придет "плюсовая" температура

16.11.2016 15:04
Противники перехода Кирова в МСК+1 "наносят ответный удар"

16.11.2016 01:13
Сегодня кировская "Родина" сыграет с московским "Динамо"

В номере


В Кремле прокомментировали "сделку с Никитой Белых"


Третий мост через Вятку будет в 2020 году


В выходные в Кирове снова похолодает


В Кирове "Родина" выиграла у "Волги" - 4:3
059 от 26.11.2016

В Кирове задержали мужчину с фальшивыми тысячамиПроисшествия

фотоархив

Кировская полиция "взяла" фальшивомонетчика. Мужчину подозревают в том, что в течение пары последних месяцев он расплачивался за покупки 1000-рублевками, отпечатанными на цветном принтере.

Поиски злоумышленника начались после того, как в магазинах среди выручки стали все чаще обнаруживать характерные "самодельные" купюры. В торговые точки была направлена инструкция от УМВД по региону о том, как действовать при появлении возможного фальшивомонетчика.
И вот, на днях, сигнал об очередной подозрительной 1000-рублевке (серии МЗ №2784654) поступил от продавца киоска с улицы Ломоносова областного центра. Сотрудница торговой точки нажала на "тревожную кнопку". Покупателя задержали рядом с ларьком. При этом он попытался выбросить несколько дензнаков в сугроб.
В отделении полиции мужчина признался в том, что сам печатал деньги, и что реализовывал их в небольших торговых точках в Кирове. Сам он - из Слободского.
Среди пострадавших от фальшивомонетчика - старушки, торгующие соленьями и вареньями на мини-рынках. Подозреваемый расплачивался с ними тысячей, и получал "дары сада-огорода" вместе со сдачей.
Дома у фальшивомонетчика изъята техника, на которой он печатал поддельные рубли, а также уже готовые к сбыту фальшивки. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров