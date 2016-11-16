059 от 26.11.2016 В Кирове задержали мужчину с фальшивыми тысячами Происшествия фотоархив Кировская полиция "взяла" фальшивомонетчика. Мужчину подозревают в том, что в течение пары последних месяцев он расплачивался за покупки 1000-рублевками, отпечатанными на цветном принтере. Поиски злоумышленника начались после того, как в магазинах среди выручки стали все чаще обнаруживать характерные "самодельные" купюры. В торговые точки была направлена инструкция от УМВД по региону о том, как действовать при появлении возможного фальшивомонетчика.

И вот, на днях, сигнал об очередной подозрительной 1000-рублевке (серии МЗ №2784654) поступил от продавца киоска с улицы Ломоносова областного центра. Сотрудница торговой точки нажала на "тревожную кнопку". Покупателя задержали рядом с ларьком. При этом он попытался выбросить несколько дензнаков в сугроб.

В отделении полиции мужчина признался в том, что сам печатал деньги, и что реализовывал их в небольших торговых точках в Кирове. Сам он - из Слободского.

Среди пострадавших от фальшивомонетчика - старушки, торгующие соленьями и вареньями на мини-рынках. Подозреваемый расплачивался с ними тысячей, и получал "дары сада-огорода" вместе со сдачей.

Дома у фальшивомонетчика изъята техника, на которой он печатал поддельные рубли, а также уже готовые к сбыту фальшивки. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.