В Кремле прокомментировали "сделку с Никитой Белых" Политика

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В Администрации Президента РФ прокомментировали появившийся слух о том, что экс-губернатор Никита Белых может быть отпущен из СИЗО под домашний арест.

Согласно появившейся информации, Белых может получить право покинуть "Лефортово" (где почти нет горячей воды, зато много "Доширака") в обмен на показания "против Алексея Навального" в новом деле "Кировлеса", которое начнут рассматривать в Кирове 5 декабря 2016 года.

В Интернете данная версия сопровождается комментариями, что все это якобы спланировано в Кремле. Мол некий знакомый Белых передал ему предложение президентской администрации заключить сделку со следствием: показания в обмен на смену меры пресечения.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже назвал данную информацию "уткой". Также он напомнил, что сотрудники Администрации не имеют отношения к следственным действиям и не могут кому-то обещать, что "кого-то откуда-то выпустят". Песков отметил, что данный сюжет напоминает "театр абсурда".

Сам Никита Белых тем временем подтвердил свое желание в ближайшее время сыграть в "Лефортово" свадьбу. Об этом бывший губернатор Кировской области рассказал правозащитникам, навестившим его в камере. По словам Белых, все может случиться уже в ближайшее время: "Администрация СИЗО препятствий не чинит, ждем сигнала от регистратора браков..."

ВК-СМИ.ру

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