Новости

04.10.2016 00:35
Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России

03.10.2016 23:50
Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября

03.10.2016 23:34
Кондуктору кировского автобуса откусили ухо

02.10.2016 21:33
Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату

01.10.2016 23:00
2 октября в Кирове автобусы изменят маршруты из-за эстафеты

01.10.2016 22:27
Игорь Васильев: "Никто не был уволен только за то, что "работал при Белых"

29.09.2016 13:25
В Кирове появится переулок Благородный

Поиск по сайту:

Вопрос недели

Главный гриб вятских лесов - это...


результаты / архив опросов

Комментарии

Исследователи: палку для селфи изобрели в 1934 году (1)

Из реки Вятка достали провалившийся под лед "УАЗ" (1)

Депутаты начали опрос о переходе Кирова в МСК+1 (5)

Кировчанка придумала новую технику росписи ногтей (1)

Кировстат: жителю Кирова надо полгода, чтобы найти работу (1)

Герман Стерлигов рассказал, почему высыхает река Вятка (2)

Водный туризм Вятки может пополниться еще одним официально признанным маршрутом? (1)

Никита Михалков в Кирове: "Что делать? Руду копать!" (2)

«Атарская лука». Проект возвращается (1)

Кировский аэропорт сможет принимать все типы современных воздушных судов уже в этом месяце (3)

4.10079956055E-5
Старый архив
053 от ..
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров