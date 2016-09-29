04.10.2016 00:35

Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России

03.10.2016 23:50

Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября

03.10.2016 23:34

Кондуктору кировского автобуса откусили ухо

02.10.2016 21:33

Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату

01.10.2016 23:00

2 октября в Кирове автобусы изменят маршруты из-за эстафеты

01.10.2016 22:27

Игорь Васильев: "Никто не был уволен только за то, что "работал при Белых"

29.09.2016 13:25

В Кирове появится переулок Благородный