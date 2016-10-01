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Авторы проекта "Пешком по Вятке" покажут закулисье драмтеатра Своё время

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Кировчан приглашают на экскурсии по областному драматическому театру имени Кирова. В течение полутора часов, гуляя по театральным лабиринтам, можно будет узнать немало интересного.

Соавторами экскурсии (помимо работников театра) стали Антон Касанов и Станислав Суворов, известные по популярным у горожан экскурсиям "Пешком по Вятке".

Новый проект назвали "Драма-тур". Его премьера запланирована на следующий понедельник, 10 октября. Начало - в 18:30. Число участников ограничено - "пешком" по драме смогут пройти только 20 человек, предварительно записавшихся на "прогулку".

Историк Антон Касанов считает, что горожанам должно быть интересно. Во-первых, не каждый день удается заглянуть в потайные уголки здания, построенного еще в 1930-е. А, во вторых, в театре имеется свой музей, в котором собрано много интересного - о жизни вятских кумиров публики и о спектаклях, в которых они играли.

Первые две экскурсии - в честь начала театрального сезона (кстати, юбилейного - 140-го) - будут бесплатными. Однако потом - за право побывать на сцене и под сценой придется заплатить. Что касается "цены вопроса", сказать пока сложно. Вопрос - в стадии решения, в драмтеатре посмотрят, насколько интересным окажется проект для кировчан.

ВК-СМИ.ру

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