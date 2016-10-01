01.10.2016 22:27 Игорь Васильев: "Никто не был уволен только за то, что "работал при Белых"

Кировского полицейского уличили в незаконной подработке Общество

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Как сообщили в прокуратуре Кировской области, страж порядка в свободное от работы время трудился подсобным рабочим. А это является нарушением Федерального закона "О полиции" и законодательства о противодействии коррупции.

Отвечать за незаконную подработку придется ООО "Алькор", которое приняло полицейского на работу. В отношении общества с ограниченной ответственностью, а также в отношении его руководителя были возбуждены производства по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего". В итоге ООО придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а его руководителю штраф в 20 тысяч рублей.

Полицейскому уже тоже пришлось ответить за свою "дополнительную" работу. Он привлечен к административной ответственности в виде строгого выговора.

Остаётся добавить, что, по данным Кировстат, 30 процентов кировчан активно ищут себе вторую работу. При этом 10 процентов горожан уже трудятся "на двух работах".

ВК-СМИ.ру

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