Первыми клиентами детсада для взрослых стали банкиры Своё время

фотоархив

В России появился первый детсад для взрослых. Он начал работу в Новосибирске. Автором идеи стал программист Евгений Пятковский, ранее уже становившийся героем новостей - благодаря созданному им мобильному приложению "Антиколлектор", блокировавшему звонки от сотрудников коллекторских агентств.

В "садике" ждут всех, кто верит, что самое лучшее время было именно в детстве. Кто соскучился по творожной запеканке и какао, да и вообще по детсадовскому меню времен Советского Союза.Чтобы попасть на денек в детсадовские "годы чудесные", достаточно сделать предварительную запись и заплатить (за пребывание в группе из 10-ти человек) три тысячи рублей.

В программе пребывания значатся занятия с воспитателями, обязательный дневной сон, а также общение исключительно "как с ребенком". Мобильный телефон и прочие радости XXI придется оставить за порогом садика.

Спрос на новую услугу уже появился. Первыми клиентами стали сотрудники новосибирских банков - серьезные люди, уставшие от тренингов и профессиональных квестов.

По данным онлайн-изданий, проект обошелся автору в 600 тысяч рублей. Если "дело пойдет", Евгений планирует расширяться - открыть такие же садики в Москве и Санкт-Петербурге.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в:

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.