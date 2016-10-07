Новости

13.10.2016 11:59
Появилась новая версия, на что Никита Белых хотел потратить полученные евро

11.10.2016 23:25
МЧС предупредило о возможных ДТП в Кирове в "день первого снега"

11.10.2016 00:25
На трех разбитых улицах Кирова положили новый асфальт

10.10.2016 10:14
В Киров пришло резкое похолодание

10.10.2016 09:16
Семь учебных заведений Кирова попали в российский Топ-500

07.10.2016 16:03
Житель Кировской области 10 дней блуждал по лесам

07.10.2016 15:07
В России побит "возрастной рекорд Никиты Белых"

В номере


Арест Никиты Белых запомнили 6 процентов россиян
054 от ..

С жителей Кировской области незаконно брали деньги за рыбалкуОбщество

фотоархив

В Орловском районе Кировской области была организована незаконная платная рыбалка. Как сообщает региональная прокуратура, "большую и маленькую" за деньги предлагали половить гостям деревни Тобольские.

На берегу местного Тобольского водохранилища (которое находится в федеральной собственности) с некоторых пор появились баннеры с информацией о стоимости рыбной ловли в данном месте и правилах, заведенных здесь для рыбаков.
Кроме того, часть земли вдоль берега (двадцатиметровый участок береговой полосы), как оказалось, была незаконно отмежевана и оформлена в собственность гражданина, организовавшего рыбный бизнес.
В прокуратуре заявляют, что всё это противоречит требованиям Земельного кодекса РФ, согласно которому в России установлен запрет на образование и предоставление в собственность гражданам земельных участков в границах водных объектов и их береговых полос.
Сейчас материалы проверки направлены в региональное министерство охраны окружающей среды. Его чиновникам предстоит решить вопрос о привлечении гражданина, который организовал платную рыбалку, к административной ответственности. В случае, если мужчина будет признан виновным, ему светит штраф - 5 тысяч рублей.
Что касается отмежеванной земли, то региональный природоохранный прокурор потребовал признать незаконным образование такого участка, а зарегистрированное право на него - отсутствующим.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров