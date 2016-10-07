054 от .. С жителей Кировской области незаконно брали деньги за рыбалку Общество фотоархив В Орловском районе Кировской области была организована незаконная платная рыбалка. Как сообщает региональная прокуратура, "большую и маленькую" за деньги предлагали половить гостям деревни Тобольские. На берегу местного Тобольского водохранилища (которое находится в федеральной собственности) с некоторых пор появились баннеры с информацией о стоимости рыбной ловли в данном месте и правилах, заведенных здесь для рыбаков.

Кроме того, часть земли вдоль берега (двадцатиметровый участок береговой полосы), как оказалось, была незаконно отмежевана и оформлена в собственность гражданина, организовавшего рыбный бизнес.

В прокуратуре заявляют, что всё это противоречит требованиям Земельного кодекса РФ, согласно которому в России установлен запрет на образование и предоставление в собственность гражданам земельных участков в границах водных объектов и их береговых полос.

Сейчас материалы проверки направлены в региональное министерство охраны окружающей среды. Его чиновникам предстоит решить вопрос о привлечении гражданина, который организовал платную рыбалку, к административной ответственности. В случае, если мужчина будет признан виновным, ему светит штраф - 5 тысяч рублей.

Что касается отмежеванной земли, то региональный природоохранный прокурор потребовал признать незаконным образование такого участка, а зарегистрированное право на него - отсутствующим. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.