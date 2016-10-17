Дата свадьбы Никиты Белых держится в секрете Общество

Никита Белых, фотоархив

Никита Белых получил "добро" на свадьбу в стенах СИЗО. Соответствующее разрешение - по всем правилам - экс-чиновнику дал следователь, который ведет дело бывшего губернатора Кировской области, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Теперь осталось договориться с ЗАГСом.

Невеста Белых Екатерина Рейферт не стала делиться с прессой деталями будущей свадьбы, но заметила, что для подготовки "делается всё возможное".

Отметим, что бракосочетания в следственных изоляторах проходят совсем не так, как "на воле". Вместо фотографа - сотрудник СИЗО, который делает всего несколько кадров. Парадный костюм на жениха надевают лишь на несколько минут. Обмен кольцами происходит, но после бракосочетания, арестанту придется расстаться с украшением, потому что для заключенных они - под запретом.

По данным информационных агентств, дата проведения свадьбы Белых и Рейферт уже утверждена. Между тем, информированные лица не раскрывают её, чтобы не давать повод для публикаций в прессе. Ведь и жених, и его невеста уже неоднократно просили журналистов воздержаться от комментариев и публикации подробностей относительно предстоящего события.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в:

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.