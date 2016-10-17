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К Новому году в Кирове слепят Страшилу и очки ГудвинаСвоё время

"Волшебник Изумрудного города"

К Новому году на Театральной площади города Кирова построят Изумрудный город. Решено: главная площадка областного центра в предстоящий праздник будет оформлена "по мотивам" сказки Александра Волкова.

По словам начальника управления культуры администрации города Кирова Марины Исуповой, из снега будут сделаны фигуры Элии и Тотошки, а также Страшилы и Железного дровосека. "Замок Гудвина" станет ледяной горкой, а "замок Стеллы" - ледяным лабиринтом. Ледяной каток будет напоминать "дорогу из жёлтого кирпича".
Также на площади для любителей селфи из снега смастерят "Очки Гудвина" и "Трон Гудвина".
Вход на площадь будет оформлен с элементами знакомых по иллюстрациям Леонида Владимирского "Замка Бастинды" и "Замка Людоеда". Конечно, в стиле "Волшебника Изумрудного города" сделают и подсветку "Театралки". Она будет бело-зеленой.
В остальном оформление центра города будет традиционным. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установят возле традиционно возле большой елки. А на место фонтана вновь, как и в прошлый праздник, "приземлится" святящийся ёлочный шар.

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