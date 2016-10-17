055 от 20.10.2016 Николай Валуев выйдет на подиум в вятских нарядах Бизнес Николай Валуев, фото ВК-СМИ.ру Известный российский спортсмен вместе со своей дочерью станет моделью на показе новой коллекции в стиле "спорт-шик", разработанной в Кирове В рамках российской "Недели моды" кировская компания "Калинка-Морозов" покажет весьма необычную коллекцию весна-лета. На её создание авторов вдохновил вятский бардовский фестиваль "Гринландия".

Отметим, что "Неделя моды" в российской столице по праву считается одним из основных мероприятий в отечественной fashion-индустрии. За сезон в рамках "Недели" демонстрируется больше пятидесяти коллекций от ведущих дизайнеров и компаний. Участвуют представители России, а также зарубежья - как ближнего, так и дальнего.

Из региональных компаний "Калинка-Морозов" - одна из немногих, которая традиционно и с успехом демонстрирует свои работы. Напомним: год назад дизайнеры "Калинки" вдохновлялись при создании коллекции вятскими народными промыслами. Теперь на создание работ их сподвиг традиционный июльский фестиваль авторской песни, участниками которого были певец Иосиф Кобзон и спортсмен-депутат Николай Валуев.

В создании "гринландской" коллекции использовались исключительно российские материалы - отечественная фурнитура, а также традиционный вятский мех белки.

При разработке коллекции ставка была сделана на комфорт и практичность. Модели в стиле "спорт-шик" подойдут для прогулок, занятий спортом, путешествий и даже для обычных походов по магазинам.

Во время показа коллекции в столице кировчане подготовили сюрприз: на мероприятие приглашен спортсмен Николай Валуев, который, скорее всего, выйдет на подиум вместе со своей дочерью, чтобы продемонстрировать удобство и красоту вятских нарядов. Кстати, в "Калинке-Морозов" решили в этот раз вообще отказаться от услуг профессиональных моделей. Спортивную коллекцию покажут выпускницы вятской школы художественной гимнастики. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.