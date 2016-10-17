055 от 20.10.2016 В Кировской области будут выпускать пентаксим Здоровье фото пресс-центра правительства КО В Кировской области будут делать вакцину пентаксим, которая применяется для профилактики наиболее опасных детских заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев провел рабочую встречу с побывавшими в регионе с визитом президентом ООО "Нанолек" Владимиром Христенко и гендиректором французской производственно-научной базой "Санофи Пастер" Тибо Кронье-Леконтом. Темой разговора стало возможное сотрудничество Вятского края с вышеназванными компаниями.

Так, на базе завода "Нанолек" в Левинцах (Оричевский район) может быть организован биофармацевтический кластер. При этом планируется использовать французский опыт, ведь в Лионе было успешно создано аналогичное образование, включающее больше двухсот предприятий.

Результатами появления кластера для Кировской области должны стать "локализация производства, импортозамещение, а также удешевление лекарственных препаратов". Это важно, поскольку на изделия медицинского назначения и на лекарства в регионе сейчас тратится больше 12-ти процентов системы ОМС (за исключением расходов на льготное лекарственное обеспечение).

Отметим, что в сентябре этого года "Нанолек" (головной офис предприятия находится в Москве, а производственная площадка - в кировских Левинцах) в сотрудничестве с "Санофри Пастер" выпустил на рынок первую партию пентаксима. Как отметил в Кирове господин Кронье-Леконт, это событие - "важный шаг в рамках долгосрочного сотрудничества по трансферу высоких технологий производства вакцин в Кировской области". ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.