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В Кировской области будут выпускать пентаксимЗдоровье

фото пресс-центра правительства КО

В Кировской области будут делать вакцину пентаксим, которая применяется для профилактики наиболее опасных детских заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции.

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев провел рабочую встречу с побывавшими в регионе с визитом президентом ООО "Нанолек" Владимиром Христенко и гендиректором французской производственно-научной базой "Санофи Пастер" Тибо Кронье-Леконтом. Темой разговора стало возможное сотрудничество Вятского края с вышеназванными компаниями.
Так, на базе завода "Нанолек" в Левинцах (Оричевский район) может быть организован биофармацевтический кластер. При этом планируется использовать французский опыт, ведь в Лионе было успешно создано аналогичное образование, включающее больше двухсот предприятий.
Результатами появления кластера для Кировской области должны стать "локализация производства, импортозамещение, а также удешевление лекарственных препаратов". Это важно, поскольку на изделия медицинского назначения и на лекарства в регионе сейчас тратится больше 12-ти процентов системы ОМС (за исключением расходов на льготное лекарственное обеспечение).
Отметим, что в сентябре этого года "Нанолек" (головной офис предприятия находится в Москве, а производственная площадка - в кировских Левинцах) в сотрудничестве с "Санофри Пастер" выпустил на рынок первую партию пентаксима. Как отметил в Кирове господин Кронье-Леконт, это событие - "важный шаг в рамках долгосрочного сотрудничества по трансферу высоких технологий производства вакцин в Кировской области".

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