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056 от 31.10.2016

Дмитрий Дюжев рассказал, как сломал ногуЗдоровье

кадр из фильма "Мне не больно"

Актер Дмитрий Дюжев сломал ногу. Об этом звезда фильмов "Бригада" и "Жмурки" сообщил на своей странице в Instagram. Дмитрий отметил, что не собирался рассказывать всем о своей неприятности, однако тайное стало явным благодаря одному из юмористических телевизионных шоу.

Дюжев пришел на программу "Подмосковные вечера" с тростью и заметно прихрамывая, что не осталось незамеченным коллегами и поклонниками. На все вопросы по поводу ноги актер мужественно отвечал, что это - "бандитская пуля" и просил не акцентировать внимание на его проблеме.
Написать о том, что случилось, Дмитрию пришлось после того, как начали появляться различные домыслы о том, как была сломана нога (в том числе - и о якобы имевшей место аварии). Актер сообщил, что травму он получил самым "заурядным" способом - "просто зацепился за железную пластину и упал".
При этом, по словам актера, оставлять работу в театре и кино из-за сломанной ноги он не планирует.
Из Instagram кумира также можно узнать, что ТВ-программа, на съемках которой он появился со сломанной ногой, выйдет в эфир перед Новым годом. Помимо Дюжева гостями студии будут спортсменки Елена Исинбаева и Татьяна Навка, певицы Лолита и Кристина Орбакайте.

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