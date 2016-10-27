056 от 31.10.2016 Кировский бизнесмен объяснил, почему хотел купить ребенка за 500 тысяч Общество фотоархив В Кирове получила необычное завершение история бизнесмена, который "решил купить себе ребенка за 500 тысяч рублей". Напомним, на прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем в Кировской области было появившееся в Сети объявление о том, что некий предприниматель ищет женщину, готовую стать матерью для его ребенка. При этом после родов малыш должен был остаться у бизнесмена, а даме предстояло "исчезнуть", получив - в соответствии с договором - полмиллиона.

Кировчане бросились обсуждать шокирующую информацию и осуждать "циничного предпринимателя". Информация даже попала в эфир телеканала НТВ, корреспонденты которого выяснили, сколько жительниц Вятского края оказались готовы откликнуться на такое предложение.

И вот - неожиданный финал. На своей странице в популярной социальной сети Константин Мосолов (так зовут предпринимателя) написал, что на самом деле он не собирался "покупать ребенка" и что его сообщение было лишь "вызовом современному обществу", "стёбом над женщинами-стервами и любительницами легких денег". Также Константин отметил, что является сторонником традиционной семьи и воспитания детей в полных семьях, где присутствуют любовь и взаимопонимание.

Мосолов принес извинения всем, чьи чувства задела его шутка. А остальным пожелал - "крепкой и взаимной любви" и "детей побольше". ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.