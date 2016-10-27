01.11.2016 00:39 Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями"

Театр на Спасской покажет "Я (не) уеду из Кирова-2" Общество

фотоархив

Кировский Театр на Спасской покажет "вторую часть" спектакля "Я (не) уеду из Кирова". 20 ноября на сцену опять выйдут все те же бывшие школьники, чтобы поговорить о родном городе.

Премьера "Я (не) уеду из Кирова" прошла в 2011 году. Участниками проекта стали 12 "самых обычных" юных жителей областного центра. На премьере побывал и тогдашний губернатор области Никита Белых. Причем, после премьеры чиновник остался и на обсуждение спектакля, которое оказалось не менее интересным, чем постановка.

Белых признался, что остался доволен увиденным. "Деньги потрачены не зря", - прокомментировал экс-губернатор, напомнив, что постановку финансово поддержал областной бюджет.

С тех пор много чего изменилось: школьники уехали из Кирова, успели получить высшее образование и вообще стали взрослыми людьми. Из Кирова отбыл (в направлении Санкт-Петербурга) худрук Театра Борис Павлович. Да и Никита Белых по известным причинам покинул свое рабочее место.

Тем для разговора накопилось много. Спектакль "Я (не) уеду из Кирова. Возвращение" можно будет увидеть уже в ноябре. Премьера запланирована на 26-е число. Начало - в 18:00.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в:

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.