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В Интернете появился шансон про Никиту БелыхПолитика

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Кировский композитор Алексей Плотников написал еще один хит про Никиту Белых. Композиция под названием "Никитка Белый. Часть вторая" выложена в YouTube и уже набрала 3 с половиной тысячи просмотров, а также с десяток лайков.

Ранее Плотников представлял на суд публики провокационную песню под названием "Закрыли губера".
Новая песня - русский шансон в чистом виде. В композиции автор рассказывает о том, что случилось в июне в московском ресторане "Лоте плаза", а также комментирует утверждения, что обнаруженные у экс-чиновника евро предназначались на нужды города, на церкви и на садики.
Отношение самого автора к бывшему главе Кировской области чувствуется из припева, в котором Плотников поет:
- Тюрьма-тюрьмуха, дай ему кликуху! Никитка Белый... Что ж, звучит вполне!
Отметим, что на прошлой неделе кировчане узнали, в каком состоянии оставил область бывший глава области. Оказалось, что при Белых долг Кировской области вырос до 14 с половиной миллиардов рублей. Новый руководитель региона Игорь Васильев заявил, что область - в долговой яме, выбираться из которой придется по дороге, устланной шипами, ржавыми гвоздями и битым стеклом.

ВК-СМИ.ру

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