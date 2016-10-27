01.11.2016 00:39 Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями"

В Кирове составили топ-7 разбитых дорог Киров и область

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Проголосовать за самую плохую дорогу областного центра можно было на сайте Общественной палаты региона. Теперь список "финалистов" направят в администрацию областного центра.

Предполагается, что глас народа будет услышан при определении дорог, которые должны быть отремонтированы в 2017 году в первую очередь.

Лидерами антирейтинга стали улица Конституции в Радужном и автодорога от Кирова до Бошарово. Непосредственно в областном центре в список самых разбитых дорог попали проспект Строителей, улица Комсомольская (от пересечения с улицей Пугачева до Октябрьского проспекта), улицы Жуковского и Крупской. Также немало голосов собрала улица Центральная (от пересечения с улицей Дзержинского), что в Ганино.

Всего в голосовании по Интернету поучаствовали около трех тысяч автомобилистов и пешеходов. В Общественной палате обещают проследить за тем, как будет учтено мнение горожан при выборе дорог для ремонта в будущем году.

Отметим, что в списке дорог, которыми недовольны кировчане, также оказались улицы Волкова, Ердякова, Горьского, Чернышевского и Свердлова. Есть претензии у водителей к улице Милицейская - на участке от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, а также к улицам Труда, Кольцова, Северному кольцу, Школьному переулку и студенческому проезду.

ВК-СМИ.ру

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