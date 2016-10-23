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Врио губернатора выступил смену часового пояса в КировеПолитика

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Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев впервые прокомментировал традиционный для Кировской области "главный вопрос" - переименовывать Киров обратно в Вятку или нет.

Игорь Владимирович заявил, что к этому вопросу имеет смысл "вернуться позже и рассмотреть его всерьез". Вопрос об имени областного центра прозвучал в интервью официальному сайту Министерства культуры РФ. Игорь Васильев признал, что тема для обсуждения действительно существует. Он напомнил, что в Вятке маленького Сережу Кострикова (будущего Сергея Кирова), родившегося в Уржуме Вятской губернии, "сдали в приют".
"Поэтому он, вероятно, и не жаловал этот город", - заметил глава региона. При этом Васильев добавил, что название областного центра - это очень важно, ведь "как вы лодку назовете, так она и поплывет".
Отметим, что ключевое слово в ответе Васильева, наверное, все-таки - "позже" (относительно того, когда стоит вернуться к вопросу "Киров или Вятка?"), поскольку тему, считает врио, надо рассмотреть "без трескотни и ненужных спекуляций".
Более важным временно исполняющий обязанности губернатора считает смену часового пояса для 43-го региона.
- Кировская область - преимущественно аграрный регион, население которого живет по биологическим часам, - говорит Игорь Васильев. - На мой взгляд: "время - вперед!", так как в 15:00 в городе еще светло, а в 17:00 - уже темно. Переведение стрелок на час вперед было бы уместно!

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