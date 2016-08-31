Новости

13.09.2016 00:40
В день хорька в Кирове пройдет дефиле животных в костюмах

01.09.2016 01:59
Мария Гайдар начала писать стихи на украинском

01.09.2016 01:55
Киров не попал в экологический "антирейтинг"

01.09.2016 01:53
Футболист Алексей Смертин пробежит по "Вятским холмам"

31.08.2016 01:51
Медведь напал на мужчину, собиравшего бруснику в вятском лесу

31.08.2016 01:48
Кировчан просят сообщить о самых разбитых дорогах

31.08.2016 01:42
Кировчан ждет очередной день "без алкоголя"

В номере


28 процентов кировчан никогда не выходили в Интернет


Братьев из Кирова взяли в заложники из-за 4 миллионов рублей


Соратники Никиты Белых продолжают покидать правительство Кировской области


Кировчанина ограбил мобильный вирус
050 от 05.09.2016

Никита Белых проследит за выборами из "Лефортово"Политика

фотоархив

Никита Белых пообещал контролировать ход единого дня голосования в России из московского СИЗО. Об этом экс-губернатор Кировской области рассказал общественникам, навестившим его в "лефортовской" камере. Каким образом он собирается это делать, Белых не уточнил.

Также член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Елена Абдуллаева рассказала "Московскому космомольцу", что Белых "проявляет свой мятежный дух", протестуя против работы тюремной почты. Бывший глава региона крайне недоволен тем, что некоторые из отправленных им писем возвращаются к нему в камеру.
Такое случается, когда послание почему-то не понравилось цензору СИЗО. Причин может быть несколько, и сотрудник цензуры совершенно не обязан объяснять - из-за чего письмо было "забраковано". В частности запрет на отправку касается посланий с конфиденциальной информацией или выполненных тайнописью и неразборчивым почерком.
Помимо возрващенных писем Никита Белых недоволен и слишком долго идущими до адресатов телеграммами. Экс-губернатор узнал, что отправленные им из следственного изолятора телеграммы шли до нескольких суток. А это, настаивает Белых, "уничтожает сам смысл телеграфного общения".

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров