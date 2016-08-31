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051 от 08.09.2016

Кировчанку осудили за покупку шпионской аппаратурыОбщество

фотоархив

"Шпионский" скандал в Кировской области: женщина из Кильмезского района стала фигурантом уголовного дела после приобретения в Интернете аппарата для скрытого наблюдения. Технику она собиралась использовать для того, чтобы вывести на чистую воду своего супруга, которого она заподозрила в изменах.

Нужное устройство жительница Кильмези легко нашла на просторах Интернета. Там же оформила заказ и оплатила его (кстати, покупка обошлась в 3500 рублей). Через некоторое время посылка из города Томска поступила в Кировскую область.
При получении коробки с чудом шпионской мысли - "техсредством номер 9" - подозреваемую и задержали. Дело в том, что в России приобретение (равно как изготовление и сбыт подобной аппаратуры) является незаконным. Нарушителям грозит суровое наказание.
Если бы не амнистия к 70-летию Победы, которая распространяется на ряд правонарушений, совершенных до 24 апреля 2015 года, то наказание могло бы быть строгим. Суд принял решение признать ее виновной в совершении преступления по статье 138.1 УК, но применить к ней акт амнистии и закрыть дело. В прокуратуре Кировской области отмечают, что решение в законную силу пока не вступило.

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