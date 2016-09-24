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052 от 29.09.2016

Оксана Домнина возвращается на ледСпорт

фотоархив vk-smi.ru

Фигуристка Оксана Домнина поучаствует в новом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". В этот раз землячка кировчан выйдет на лед в паре с актером Даниилом Спиваковским, известным по картинам "Лист ожидания" и "Сделано в СССР".

Шоу "Ледниковый период" не было в эфире два года. Очередной выпуск запланирован на 1 октября (начало в 18:20). В программе зрители смогут увидеть Татьяну Навку, Ираклия Пирцхалаву, Дарью Мороз, Романа Костомарова (супруга Оксаны Домниной), Максима Шабалина (партнера кировчанки по танцам), а также многих других звезд спорта, кино и эстрады. Сюрпризом для зрителей станет первый выход на лед солиста "Дискотеки Авария" Алексея Серова.
Тренерами участников шоу станут Илья Авербух и Александр Жулин. А вести программу будут Алексей Ягудин и Алла Михеева.
Отметим, что для Оксаны Домниной участие в проекте станет своеобразным возвращением из декретного отпуска. В январе она вновь стала мамой - подарила супругу сына Илью. О радостной новости поклонники фигуристки узнали благодаря другу семьи Костомарова и Домниной - конькобежцу Ивану Скобреву, который поздравил пару на своей странице в социальной сети.

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