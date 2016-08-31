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Кировчан просят сообщить о самых разбитых дорогах

Общественная палата Кировской области запустила голосование в Интернете, чтобы узнать мнение жителей региона: какие дороги стоит отремонтировать в следующем, 2017 году. Напомним, ранее пользователи могли выразить своё мнение по поводу дорог "для ремонта в 2016-м".
Сообщается, что работа по выбору дорог-кандидатов на будущий ремонт начата заранее, чтобы "ответственные лица могли учесть пожелания граждан при подготовке перечня ремонтов и составлении проектно-сметной документации".
Как сообщили в пресс-службе палаты, на сайте ОП уже запущен сервис, в котором можно будет выбрать участок или улицу на карте - не только в Кирове, но и во всех муниципальных образованиях региона, а также дороги регионального и межмуниципального значения.
Голосование будет идти в течение месяца. После 30 сентября его итоги отправят в администрацию города Кирова, а также в дорожный комитет Кировской области.

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