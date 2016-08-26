26.08.2016 23:13 Кировчанину заказали убийство тульского бизнесмена 3 миллиона рублей пообещали кировчанину за совершение убийства известного предпринимателя в городе Туле. Заказчик убийства решил обратиться за помощью в этом криминальном деле к кировчанам, поскольку раньше сам жил в областном центре. В очередной приезд на малую родину злоумышленник встретился со своим знакомым, уже судимым мужчиной, и попросил его найти исполнителя преступления. Тот согласился. Однако позже, «осознав серьезность преступных намерений заказчика», рассказал обо всем следователям.

Началось расследование, в рамках которого в Туле провели инсценировку убийства бизнесмена (руководителя ООО «Спар Тула»), которое замаскировали под безвестное исчезновение. В итоге на заказчика преступления была собрана необходимая доказательная база. Сейчас он - директор комплексной безопасности ООО «Лакмин» - задержан. Как сообщают в Следственном комитете РФ по Кировской области, обвинительное заключение уже направлено в прокуратуру и вскоре дело рассмотрит Первомайский районный суд города Кирова. ‹‹ К списку новостей