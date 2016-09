10.08.2016 08:28 Кировский композитор написал хит про арест Никиты Белых кадр из клипа Кировский композитор написал песню про арест экс-губернатора Никиты Белых. Своё сочинение автор Алексей Плотников выложил на YouTube. Трехминутная композиция называется "Закрыли губера". Слов в песне не так много, при этом главу региона автор называет запросто "Никиткой". В качестве видеоряда к шансону использованы фотографии экс-главы области - половина из них сделана в моменты его работы в Кирове, половина - уже после задержания, в Басманном суде Москвы.

Отметим, что ранее Алексей Плотников, судя по композициям, которые можно найти всё на том же YouTube, в основном сочинял лирические вещи. Названия хитов говорят сами за себя: "Частичка сердца", "Когда приходит любовь", "На острове Бали", "Я рядом", "Для тебя", "My Destiny is You".

Отметим, что до Плотникова задержанию Никиты Белых (по подозрению в получении взятки) уже посвятил свою работу кировский художник Игорь Волосников. Он написал картину "Никита Белых. Накануне". На ней экс-губернатор изображен сидящим за столом с разложенными перед ним пачками денег.