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Кировский композитор написал хит про арест Никиты Белых

кадр из клипа

Кировский композитор написал песню про арест экс-губернатора Никиты Белых. Своё сочинение автор Алексей Плотников выложил на YouTube. Трехминутная композиция называется "Закрыли губера". Слов в песне не так много, при этом главу региона автор называет запросто "Никиткой". В качестве видеоряда к шансону использованы фотографии экс-главы области - половина из них сделана в моменты его работы в Кирове, половина - уже после задержания, в Басманном суде Москвы.
Отметим, что ранее Алексей Плотников, судя по композициям, которые можно найти всё на том же YouTube, в основном сочинял лирические вещи. Названия хитов говорят сами за себя: "Частичка сердца", "Когда приходит любовь", "На острове Бали", "Я рядом", "Для тебя", "My Destiny is You".
Отметим, что до Плотникова задержанию Никиты Белых (по подозрению в получении взятки) уже посвятил свою работу кировский художник Игорь Волосников. Он написал картину "Никита Белых. Накануне". На ней экс-губернатор изображен сидящим за столом с разложенными перед ним пачками денег.

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