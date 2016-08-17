17.08.2016 0:33: Никиту Белых оставят в СИЗО "Лефортово" до конца года? Следствие попросило столичный суд оставить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых под стражей еще на некоторое время - до 24 декабря 2016 года. То есть продлить ему меру пресечения в виде заключения под стражу (пока она определена до 24-го августа) на четыре месяца.

В своем ходатайстве, направленном в Басманный суд, следователь отметил, что никаких причин для смягчения меры пресечения для Белых на сегодняшний день нет. Дату рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста пока не определена.

Напомним,бывший губернатор был задержан в Москве после получения крупной суммы в евро. Белых подозревают в получении взятки. При этом некоторые столичные политики призвали сменить ему меру пресечения на домашний арест. А творческие жители Кировской области отреагировали на новость об аресте главы региона песней ("Закрыли губера", автор Алексей Плотников) и картиной ("Никита Белых. Накануне", художник - Игорь Волосников). ‹‹ К списку новостей