29.08.2016 23:51 После жары в Киров пришла осенняя погода После продолжительной жары в Кирове похолодало. В ближайшие дни выше +20 градусов температура уже не поднимется. Во вторник, по данным "Гисметео.ру", днем будет +13, в среду - до +18, в четверг (День знаний, 1 сентября) - около +12, в пятницу - +17, в субботу - +19, а в воскресенье - +16 градусов. В течение всех семи дней возможен дождь - в некоторые дни кратковременный, в некоторые - довольно продолжительный. Ночью температуры будут отпускаться от +12 градусов (в ночь с субботы на воскресенье) до +6 (в ночь на вторник).

По данным "Гисметео", сентябрь в Кирове будет традиционным для Кирова по температурам. Кстати, в единый день голосования, 18 сентября, в областном центре ожидается солнечная погода и +8 градусов. ‹‹ К списку новостей