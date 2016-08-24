24.08.2016 7:57: Старинное здание в Кирове выставлено на аукцион за 1 рубль В Кирове выставили на аукцион здание Краеведческого музея, расположенное на улице Ленина, в самом центре города. Начальная цена объекта смешная - всего 1 рубль.

Распоряжение о приватизации здания появилось на сайте министерства государственного имущества региона. В нём сообщается, что площадь объекта составляет 1 тысячу 48 квадратных метров, и что здание - предмет торга - занимает первый и цокольный этаж здания на перекрестке Спасской улицы и улицы Ленина (его адрес - ул.Ленина, 82).

Отметим, что цена в один рубль установлена на объект в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия. Победителю аукциона придется полностью восстановить объект до конца 2018 года. При этом фронт работ обещает быть приличным - здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии. На ремонт его пришлось закрыть еще в начале 1990-х. С тех пор средств на содержание здания в областном бюджете найти не удавалось. ‹‹ К списку новостей