17.08.2016 06:49

Упавший тополь выбил окна в кировской пятиэтажке

В Кирове мастера "неудачно спилили" старый тополь. Огромное дерево упало прямо на расположенную рядом пятиэтажку и вышибло стекла в окнах сразу нескольких этажей. ЧП произошло в микрорайоне Лепсе, на улице Физкультурников. Жильцы дома номер 3, пострадавшие от неудачного падения дерева, рассказали о том, "как всё было" в социальных сетях. Также люди выразили опасения, что на этом их неприятности не закончатся - ведь для того, чтобы убрать дерево, его придется тащить с помощью тракторов, а это значит, что могут пострадать уцелевшие окна.

Пока в качестве причин падения дерева фигурируют две. Первая - сильный порыв ветра, который изменил траекторию падения подпиленного дерева и "повернул" его в сторону дома. Вторая причина - неправильный расчет мастерами высоты дерева и другие "мелкие" недочеты, которые и привели в итоге к тому, что старый тополь упал на дом.

В городе Кирове мастера "неудачно спилили" старый тополь. Огромное дерево упало прямо на расположенную рядом пятиэтажку и вышибло стекла в окнах сразу нескольких этажей.

ЧП произошло в микрорайоне Лепсе, на улице Физкультурников. Жильцы дома номер 3, пострадавшие от неудачного падения дерева, рассказали о том, "как всё было" в социальных сетях. Также люди выразили опасения, что на этом их неприятности не закончатся - ведь для того, чтобы убрать дерево, его придется тащить с помощью тракторов, а это значит, что могут пострадать уцелевшие окна.

Пока в качестве причин падения дерева фигурируют две. Первая - сильный порыв ветра, который изменил траекторию подпиленного дерева и "повернул" его в сторону дома. Вторая причина - неправильный расчет мастерами высоты дерева и другие "мелкие" недочеты, которые и привели в итоге к тому, что старый тополь упал на дом.

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