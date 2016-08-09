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Ураган "обезглавил" 12 гаражей в Кирове

В Кирове произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Щорса. Причиной возгорания стал ураган, который пронесся над областным центром вчера.

В течение нескольких минут в кооперативе были "обезглавлены" 12 гаражей - с них сорвало крыши. Причем, куски кровли улетели настолько далеко, что попали на высоковольтную линию электропередач, и это спровоцировало короткое замыкание. От последовавшего возгорания пострадали обшивка гаражей и часть стен.
Отметим, что для областного центра вчерашняя стихия не прошла бесследно. По всему городу были повалены старые деревья. В некоторых случаях - прямо на припаркованные автомобили (как, например, у кинотеатра "Октябрь"). Сообщают горожане и об упавших рекламных щитах. В частности один из них оказался на газоне на улице Московской, недалеко от выезда из областного центра.

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