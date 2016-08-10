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В Кирове изменятся маршруты трех автобусов

В городе Кирове изменят маршруты сразу трех автобусов. В администрации областного центра заявляют, что это делается для удобства горожан. Решение об изменении маршрутов приняла городская комиссия по рассмотрению изменений маршрутов общественного транспорта. Изменения коснулись маршрута номер 11 (он будет продлен от "Завода Сельмаш" до "Европейских улочек" - с проездом по улицам Щорса, Ульяновской и Энтузиастов), маршрута номер 33 (до ЖК "Метроград", куда он будет следовать по улице Садаковской) и маршрута номер 39 (теперь он будет ходить до "Садаковской мебельной фабрики" - от проспекта Строителей по улице Московской).  В соответствии с принятым администрацией решением, все изменения вступят в силу с 29 августа.

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