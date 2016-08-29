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Врио губернатора Игорь Васильев проверил подпольную торговлю спиртным

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев проверил, как в Вятских Полянах нелегально торгуют алкоголем. О том, что "фунфырики" можно приобрести практически в любое время суток, главе региона пожаловались во время его встречи с вятско-полянским активом.
Кроме того, депутат городской думы Вятских Полян Равиль Нургалеев рассказал, что покупать спиртосодержащую жидкость могут хоть старики, хоть дети - без предъявления документов, подтверждающих возраст.
Игорь Васильев решил лично проверить поступившую информацию. И после окончания встречи изменил маршрут своего визита в Поляны и заглянул в одну из торговых точек. Там, как сообщает пресс-центр региона, "факты незаконной продажи алкоголя подтвердились".
Практически не отходя от прилавка, врио губернатора дал поручение администрации города совместно с полицией активизировать работу по недопущению подобных нарушений.
Продажу "фунфыриков" Игорь Васильев назвал "недопустимой". Ведь на фоне разговоров о развитии детского спорта и воспитании здорового поколения, которые шли на встрече с активом Вятских Полян, "любой желающий может приобрести не просто алкоголь, но и опасный для жизни алкоголь".

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