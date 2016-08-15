15.08.2016 22:44 Вяткина наказали за браконьерство на Вятке В Вятских Полянах за незаконный лов рыбы в реке Вятка осудили местного жителя по фамилии Вяткин. Мужчине придется отработать 180 часов на обязательных работах.

Установлено, что добычей браконьера стали 43 рыбины. По данным прокуратуры, все случилось в начале мая. Рыбак ловил рыбу не только в запрещенных местах и в запрещенные сроки, но еще и с применением незаконных орудий лова.

Для рыбалки гражданин выбрал место, где пролегает миграционный путь к местам нереста большинства весенне-нерестующихся рыб. При этом мужчина использовал рыболовную сеть длиной 40 метров и высотой полтора метра. Размер ячеи составлял 35 на 35 миллиметров. Такая снасть является запрещенной.

Рыбак признан виновным, приговор уже вступил в законную силу. ‹‹ К списку новостей