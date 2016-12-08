09.12.2016 15:41 Фамилии депутатов-"двоечников" опубликуют на сайте Госдумы фотоархив Прогуливать заседания Государственной думы РФ парламентариям будет сложнее. В нижней палате придумали способ, как убедить избранников стать пунктуальными и не забывать про "пленарки".

В скором времени имена заядлых прогульщиков появятся на официальном сайте Думы. И их наконец узнают избиратели.

Такую новость обнародовала Ольга Севастьянова, руководитель комитета Думы по регламенту. Она отметила, что нововведение не коснется тех депутатов, у которых имелась уважительная причина (болезнь, важная командировка или какая-то еще) на то, чтобы не участвовать в заседании.

Механизм публикации имен "двоечников" будет выглядеть так: сначала решение о том, чтобы сообщить о прогулах примет комитет. Помимо публичного порицания прогульщиков ждет и наказание рублем - за отсутствие на заседании придется ответить и вычетом из зарплаты. Сумма вычета - одна шестая от заработной платы народного избранника.

Имена первых нарушителей на момент подготовки новости неизвестны. В Думе пока анализируют посещаемость последних пленарных заседаний. ‹‹ К списку новостей