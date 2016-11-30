04.12.2016 15:15 Кировские депутаты отметят Новый год "на свои" фотоархив Депутаты кировского Законодательного собрания отметят Новый год "на свои". Корпоратива за счет бюджета для народных избранников в этом году не запланировано. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на указание председателя ЗакСобрания Владимира Быкова. При этом депутатам никто не запрещает отпраздновать наступление 2017 года вне стен ОЗС и за собственный счет.

Напомним, в прошлый праздник от корпоратива за счет бюджета пришлось отказаться правительству Кировской области. Сообщалось, что команда Никиты Белых скинулась на праздник и отправилась отмечать его на только что отстроенную лыжную базу в Перекопе. ‹‹ К списку новостей