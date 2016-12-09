10.12.2016 00:48 Кировский пенсионер потратил 180 тысяч рублей на фальшивые юани 80-летний пенсионер стал жертвой афериста на улице города Кирова. К дедушке подошел незнакомый мужчина и предложил приобрести у него старинные китайские монеты.

Пожилой кировчанин согласился и стал обладателем нескольких древних юаней. Но на этом решил не останавливаться: пришел домой, достал имеющиеся сбережения и отправился на поиски продавца, чтобы купить еще раритетов.

Всего на старинные монеты было потрачено 180 тысяч рублей. О том, что деньги были фальшивыми и не старинными, пенсионер узнал лишь спустя несколько месяцев. С просьбой найти продавца и вернуть потраченные на монеты деньги он обратился в кировскую полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция начала оперативно-следственные мероприятия. ‹‹ К списку новостей