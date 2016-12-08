09.12.2016 23:46 Мутко ответил "разоблачителю" Олимпиады в Сочи Виталий Мутко В Кремле прокомментировали заграничные разоблачения российской Олимпиады в Сочи-2014. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко ответил шефу Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену, презентовавшему очередную часть доклада о "махинациях в российском спорте", которые якобы во всей красе проявились в Сочи. В частности Макларен объявил, что четыре золотых медали были завоеваны сборной РФ благодаря допингу. По утверждению руководителя WADA, допинг-пробы медалистов были скрыты. Глава антидопингового агентства уверен, что в анализы мочи олимпийцев были добавлены соль и кофе, которые помогли скрыть следы допинга.

По словам Виталия Мутко, "России не нужна "левая" победа". А то, в чем обвиняют россиян, "сделать было просто невозможно". В Сочи, отметил вице-премьер, все было по-честному. А если кто-то из иностранных гостей выступил не так хорошо, как россияне, так это, во-первых, не вина олимпийцев РФ, а, во-вторых, не российская проблема, заверил Мутко.

Также он отметил, что среди россиян, завоевавших медали зимней Олимпиады-2014, не было случайных людей. Достаточно взглянуть на путь в спорте каждого из них, чтобы понять, что к победам они шли последовательно и годами.

Напомним, что в Сочи сборная России опередила другие сборные по числу золотых медалей (13) и по общему числу медалей (33). В тройку стран-победителей также вошли Норвегия (11 золотых, 26 - всего) и Канада (10 золотых медалей, 25 - всего). ‹‹ К списку новостей