07.12.2016 08:30 Невесте Никиты Белых пришла телеграмма из СИЗО фото: Вконтакте Екатерина Рейферт, невеста бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, на странице в Facebook рассказала о телеграмме, которую она получила на днях из СИЗО "Лефортово". В ней Белых жалуется на боли в костях и сообщает о том, что ему делают обезболивающие уколы. При этом экс-губернатор отмечает, что также он страдает от сахарного диабета и давления. Официальных комментариев от администрации СИЗО вслед за публикацией на лентах новостных агентств (которые сообщают о проблемах со здоровьем Белых со ссылкой на Рейферт) пока не последовало.

Напомним, в конце декабря суд должен вновь рассмотреть вопрос о мере пресечения для главы региона, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Защита Никиты Белых надеется, что он будет переведен на домашний арест. ‹‹ К списку новостей